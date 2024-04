Λεσόρ για ήττα Ερυθρού Αστέρα: «Είναι κλεψιά αλλά karma is a bitch»

Ο σταρ του Παναθηναϊκού που δεν κρύβει την αγάπη του για την Παρτιζάν, πήρε θέση για την πρόσφατη ήττα του Ερυθρού Αστέρα.

Στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague, η Παρτιζάν Βελιγραδίου χρειαζόταν νίκη της μεγάλης αντιπάλου της, Ερυθρού Αστέρα, ώστε να έχει πιθανότητες για μία θέση στα Play In.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δε συνέβη, με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου μάλιστα να ηττάται πολύ εύκολα στην Κωνσταντινούπολη από την Αναντολού Εφές με 100-55. Αυτό το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τον πρώην σύλλογό του, κατηγορώντας μάλιστα την έτερη σέρβικη ομάδα για κλέψιμο.

SMH shit is ridiculous. cheating the game is never gonna serve you karma is a bitch https://t.co/dAmqOPFaAi