Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την πρόωρη ανανέωση του Μάριους Γκριγκόνις και την ήδη υπάρχουσα συμφωνία με τον Τζέριαν Γκραντ εξηγώντας ότι μόνο έτσι μπορούν να γίνουν βήματα προς τα εμπρός, ενώ στέκεται στην δικαιολογημένη «έκρηξη» του Αταμάν.

Ποιος να (του) το έλεγε και ποιος να το πίστευε.

Δεν έχει περάσει και τόσο πολύ καιρός από τότε που ο Μάριους Γκριγκόνις έκανε προπόνηση για τον... ποδηλατικό γύρο της Αθήνας (ή και της Γαλλίας μην σας πω) και απλά περίμενε καρτερικά το νόημα του Ράντονιτς να περάσει στο παρκέ. Όταν περνούσε. Αν περνούσε. Και αν μη τι άλλο η περσινή του παρουσία είχε επηρεάσει πολύ και την κοινή γνώμη αναφορικά με το αν μπορούσε ο συγκεκριμένος παίκτης να «σηκώσει» το βάρος μιας μεγάλης φανέλας του ευρωπαϊκού μπάσκετ όπως είναι αυτή του Παναθηναϊκού.

Βάσει της ομάδας που ετοιμαζόταν να «χτιστεί» ενόψει της σεζόν 2023-24, πόσοι ήταν εκείνοι που πίστεψαν τον Λιθουανό γκαρντ; Θαρρώ ότι είναι ρητορικό το ερώτημα. Από κανένας έως ελάχιστοι. Ακόμα και στα ρόστερ που «έχτιζαν» στα social media, ο Γκριγκόνις βρισκόταν κάπου στη Λιθουανία μεταξύ της Ζάλγκιρις και της... Ρίτας. Ξαναλέω. Όχι άδικα. Αν και δεν ήταν (τόσο) δική του η ευθύνη που δεν μπόρεσε να δείξει τις δυνατότητές του. Δεν λένε ότι ένας καλός (ή και πολύ καλός) παίκτης μπορεί να «εξαφανιστεί» σε μια κακή ομάδα και ένα μέτριος παίκτης να αναδειχθεί σε μια καλή; Ε, λίγο-πολύ αυτό συνέβη με τον (σε λίγες ημέρες) 30χρονο γκαρντ/φόργουορντ.

Δεν του χαρίστηκε τίποτα, μόνος του τα κέρδισε

Ο περσινός Παναθηναϊκός δεν ήταν αντιπροσωπευτικός για εκείνον. Για να μπορέσει και εκείνος να λειτουργήσει σωστά από τη στιγμή που είναι παίκτης «ομάδας» θα πρέπει και η ομάδα να λειτουργεί (όσο το δυνατόν πιο) άρτια. Ο Αταμάν τον πίστεψε, εισηγήθηκε την παραμονή του και... ιδού τα αποτελέσματα. Από «αποδιοπομπαίος τράγος» των φιλάθλων έγινε «λευκός ιππότης» και το #freegrigonis του καλοκαιριού μετατράπηκε σε έκρηξη χαράς και ενθουσιασμού για την παραμονή του στην ομάδα έως και το 2027.

Ο ίδιος το επιβεβαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ και μάλιστα εξέφρασε την ικανοποίησή του που θα παραμείνει στην Ελλάδα με την οικογένειά του. Δεν του χαρίστηκε τίποτα. ΜΟΝΟΣ του κέρδισε τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη του προπονητή και των φιλάθλων. Στην τελική δεν είναι κακό να γίνεται κυβίστηση. Όλοι μπορεί να κάνουν λανθασμένες εκτιμήσεις. Ενδεχομένως και ο ίδιος ο Γκριγκόνις να ένιωθε πέρυσι προβληματισμένος από τον εαυτό του. Όμως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και ο Λιθουανός το μόνο που μπορεί να υποσχεθεί είναι ακόμα καλύτερες ημέρες στον Παναθηναϊκό.

Ειδικά με τον τρόπο που άρχισε να λειτουργεί. Με τις πρόωρες ανανεώσεις. Με τη διατήρηση ενός στιβαρού κορμού. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία και με τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος με τη σειρά του έχει συμφωνήσει να παραμείνει στους «πράσινους» έως και το καλοκαίρι του 2026. Έτσι και μόνο έτσι θα μπορεί να κάνει άλματα (και όχι μόνο βήματα) προς τα εμπρός. Και φυσικά έπεται και συνέχεια.

Ο Αταμάν είναι απλά ο εαυτός του

Ο Αταμάν από την άλλη έχει όλα τα δίκια με το μέρος του. Όλα όμως. Μπορεί να είναι αρκετά παρορμητικός και αιχμηρός αναφορικά με τον τρόπο τον οποίο εκφράζει τα παράπονά του για μερικούς παίκτες ωστόσο δεν διστάζει να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Άλλοι προπονητές επιλέγουν να τα κρατήσουν εντός των αποδυτηρίων και να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Κάποιοι άλλοι μιλάνε έξω από τα δόντια, όπως για παράδειγμα ο Τούρκος τεχνικός, και δεν λογαριάζουν τίποτα και κανέναν.

Ο Αταμάν έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι. Αυτό έκανε πάντα και αυτό θα συνεχίσει να κάνει χωρίς να λογαριάζει από... ονόματα. Είτε πρόκειται για έναν πρωτοκλασάτο παίκτη, είτε πρόκειται για έναν παίκτη με συμπληρωματικό ρόλο στην ομάδα. Ξέχασε κανείς ότι είχε βγάλει στη... σέντρα και τον Σλούκα μετά το ματς με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι λέγοντας ότι «δεν είχαμε καλή συνεισφορά από τον Σλούκα σε αυτό το ματς»;

Ο Χουάντσο δεν έχει μπει δύο φορές στο μάτι του Κυκλώνα από τον Αταμαν; Τόσο μετά την αναμέτρηση στη Βαρκελώνη όσο και μετά το Κάουνας. Ακόμα και ο Μήτογλου για τον οποίο είπε μετά το παιχνίδι με τον Κολοσσό στη Ρόδο, ότι έχει μειωμένη απόδοση στα τελευταία ματς. Δεν είχε αναφερθεί ονομαστικά σε εκείνον, επίσης μετά τον εκτός έδρας αγώνα με τη Ζάλγκιρις; Οπότε δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη σε κανέναν το διπλό (στη flash interview και στη συνέντευξη Τύπου) ξέσπασμα του Τούρκου προπονητή.

Ο Παναθηναϊκός είχε... ανάγκη τον Αταμάν

Από εκεί και πέρα το αν συμφωνεί ή όχι κάποιος μαζί του, είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Όμως ο Αταμάν, αυτό που θα σκεφτεί και αυτό που θα νιώσει, δεν πρόκειται να το κρατήσει μέσα του. Θα το πει. Και όχι μόνο βγάζοντας στον... τάκο παίκτες της ομάδας του, αλλά εκφράζοντας την υπέρμετρη αισιοδοξία του, απόρροια και της τεράστιας αυτοπεποίθησης που έχει.

Πριν καλά-καλά ξεκινήσει η «πράσινη» αντεπίθεση με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται και με τα δύο πόδια στην 2η θέση της κατάταξης, διατυμπάνιζε σε κάθε συνέντευξη Τύπου «κλείστε εισιτήρια για το Final Four». Δεν λέω ότι προκρίθηκε, αλλά έχει έναν στρωμένο δρόμο προκειμένου να τα καταφέρει. Τα έλεγε από τότε ο Αταμάν. Τον πίστεψε κανείς; Τώρα βάζουν οι φίλοι της ομάδας λυτούς και δεμένους για να βρουν εισιτήρια για το Βερολίνο!

Όμως στην τελική ξέρετε κάτι; Θεωρώ ότι ο οργανισμός του Παναθηναϊκού είχε ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια έναν προπονητή ο οποίος δεν θα σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Έναν προπονητή τον οποίο θα σέβονταν όλοι αλλά παράλληλα και θα τον φοβόντουσαν όλοι. Δεν λέω να είναι ο «μπαμπούλας» της υπόθεσης, αλλά εκείνος ο οποίος θα έχει το πάνω χέρι και θα κάνει το γενικό κουμάντο στο αγωνιστικό κομμάτι. Φυσικά υπάρχει και ο... άλλος Αταμάν. Όλοι οφείλουν να πουν και αναγνωρίσουν ότι είναι πολύ δίκαιος. Παίζεις καλά; Ανταποκρίνεσαι σε αυτά που γίνονται στις προπονήσεις; Θα παίζεις. Δεν είσαι σε καλή κατάσταση; Δεν θα παίζεις. Όπως και αν λέγεσαι. Όποιος και αν είσαι. Ό,τι και αν έχεις κάνει στην καριέρα σου.

«Can you imagine?»

Οπότε, λοιπόν, δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση το «παρκάρισμα» του Λούκα Βιλντόζα στα ματς της Euroleague. Βέβαια τον καταλαβαίνω και τον Αργεντινό γκαρντ, έτσι; Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Προέρχεται από τραυματισμό. Μπορεί να θέλει (που θέλει) χρόνο. Μπορεί να είχε μάθει αλλιώς στο παρελθόν για να μπορέσει να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

Ενδεχομένως να θέλει αρκετό χρόνο συμμετοχής για να δείξει αυτά που μπορεί να κάνει. Όμως ο ίδιος ο Βιλντόσα δεν δήλωσε πρόσφατα και δη πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το Μόναχο ότι αυτή τη στιγμή ότι ο Σλούκας και ο Ναν βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και ότι θα πρέπει να κάνει υπομονή; Με τη συμπεριφορά του μέσα στο παρκέ απλά... επιβεβαιώνει τον προπονητή του. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω την αξία του. Σε καμία περίπτωση. Ο Βιλντόζα ήταν και είναι παίκτης από το πάνω ράφι. Δεν ξέχασε το μπάσκετ που ήξερε και ούτε πρέπει να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Άλλωστε διαβάσατε και πιο πάνω τι συνέβη με τον Γκριγκόνις και την εξέλιξη που είχε από τη μία χρονιά στην άλλη. (Ναι, διαφορετική περίπτωση, συμφωνώ).

Από εκεί και πέρα ωστόσο και παρακολουθώντας τις εξελίξεις, μου ήρθε στο μυαλό μια ατάκα η οποία είχε ακουστεί πριν από 15 χρόνια και πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2009 στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή πέντε μήνες πριν από την κατάκτηση του -τότε- 5ου ευρωπαϊκού τροπαίου στο Βερολίνο: «Hey, you play for Panathinaikos, you are starting for Panathinaikos. Can you imagine? Can you imagine?» Σας θυμίζει κάτι;

Αν πραγματικά καταλάβει που βρίσκεται και πόσο μπορεί και ο ίδιος να βγει κερδισμένος από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, μπορεί από μόνος του να αλλάξει το τσιπάκι. Και το αποτέλεσμα θα είναι ιδανικό. Τόσο για εκείνον, όσο και για την ομάδα...