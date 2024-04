Κατάμεστο αναμένεται για μία ακόμη φορά φέτος το ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα εισιτήρια για το ματς με την Άλμπα Βερολίνου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν από λίγες ώρες είχε ενημερώσει πως τα εισιτήρια για τους επερχόμενους δύο εντός έδρας αγώνες έφευγαν με γοργούς ρυθμούς. Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ενημέρωση το «τριφύλλι» τα... μαγικά χαρτάκια για το ματς με την Άλμπα εξαντλήθηκαν.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχτούν τη γερμανική ομάδα από το Βερολίνο την Πέμτπη (11/4, 21:15) στην τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση για την κανονική διάρκεια της Euroleague στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

The last regular season home Euroleague game has been SOLD OUT, five days before the tip-off! #PAOFans, thank you for your support throughout the season!🙏🏼💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/zp01te1Nk7