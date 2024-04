Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ το ανακοίνωσε μεσω video.

Eυχάριστα μαντάτα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει ξανά στο παρκέ έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από 2.5 μήνες. Μάλιστα το συνδύασε και με video από την προπόνηση του Σέρβου σέντερ που είχε λείψει πολύ από τους Πειραιώτες.

Ο Μιλουτίνοφ ανεβάζει ρυθμούς και πλέον έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Σέρβου άσου στην αγωνιστική δράση όπως τονίζει και στην ανάρτηση της η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το κρίσιμο ματς της Πέμπτης στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στις 20:00.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να πατήσει… γκάζι!



Μετά από περίπου 2.5 μήνες ο Σέρβος σέντερ έκανε σήμερα (02/04) την πρώτη του ομαδική προπόνηση και πλέον μετρά αντίστροφα για την επανεμφάνισή του στα παρκέ!



Happy to see you back in action Milou!