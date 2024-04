«Ο Τσάβι Πασκουάλ αναλαμβάνει την Εφές την επόμενη σεζόν»

Ο Τσάβι Πασκουάλ φέρεται να αποτελεί τον επόμενο προπονητή της Αναντολού Εφές, επιστρέφοντας στο top επίπεδο με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης από το 2020, πανηγυρίζοντας το πρωτάθημα στη VTB League το 2022 και κάνοντας το back-to-back στο Supercup (2022, '23).

Ο 51χρονος Καταλανός, ο οποίος εργάστηκε στο παρελθόν στην Μπαρτσελόνα και τον Παναθηναϊκό αναμένεται να επιστρέψει στο top επίπεδο αφού σύμφωνα με το Sportando, θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αναντολού Εφές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πασκουάλ θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους Τούρκους, επιστρέφοντας στη EuroLeague όπου έχει σημειώωσει 229 νίκες σε 330 αγώνες και κατακτώντας τον τίτλο με την Μπαρτσελόνα, το 2010.

Η Εφές πορεύεται από τον Φεβρουάριο με τον Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς στη θέση του head coach αντί του Ερντέμ Τσαν που απολύθηκε μετά τον διασυρμό από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

