Τζέιμς για Σλούκα: «Δε γίνεται 37, σταματήστε να του βάζετε χρόνια»

Για τον Κώστα Σλούκα και την... εφηβική του εμφάνιση μετά από ένα δεκάλεπτο στην Μπολόνια, τοποθετήθηκε ο Μάικ Τζέιμς.

Ο Κώστας Σλούκας οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στη Βίρτους, σε ένα πολύ κρίσιμο ματς για την 32η αγωνιστική της EuroLeague. Με τον Μάικ Τζέιμς να τον αποθεώνει στο twitter, θυμίζοντας σε όλους πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Ο Σλούκας πέτυχε 8 πόντους με 2/2 τρίποντα και 1/1 δίποντο στο δεκάλεπτο, έχοντας παράλληλα 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Με τον Μάικ Τζέιμς να γράφει πως «δε γίνεται 37 φέτος» και τόνισε πως πρέπει να σταματήσουν να του... προσθέτουν χρόνια.

Kostas is not turning no 37 this year lol. Stop putting years on brotha