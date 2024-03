Ο Ντόντσιτς... στέλνει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Final Four της EuroLeague

Ο Λούκα Ντόντσιτς έδωσε τις προβλέψεις τους για τη σύνθεση του φετινού Final Four της EuroLeague, με τους «αιώνιους» να... πηγαίνουν στο Βερολίνο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν σταματάει να παρακολουθεί τη EuroLeague. Μέσα απ' αυτή αναδείχθηκε και άνοιξε ο δρόμος για να αγωνιστεί στο NBA.

Η EuroLeague ζήτησε από τον Σλοβένο γκαρντ να διαλέξει την τελική τετράδα του φετινού Final Four και αυτός δεν δίστασε να την κατονομάσει.

«Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκός», είπε ο Ντόντσιτς. Και όταν τον ρώτησαν αν η πρωταθλήτρια Ευρώπης θα είναι η Ρεάλ, απάντησε «φυσικά».

Ο Σλοβένος έχει κατακτήσει τη EuroLeague στο Final Four του 2018 (αναδείχθηκε και MVP της τελικής φάσης), το οποίο έγινε στο Βελιγράδι

