O 18χρονος Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας του Άρη αναδείχθηκε νικητής στον διαγωνισμό τριπόντων στο τουρνουά ANGT της EuroLeague στο Ντουμπάι.

Έκανε... θόρυβο ο Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας του Άρη στον διαγωνισμό τριπόντων του ANGT στο Ντουμπάι. Ο παίκτης της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη κατέκτησε την κορυφή στα τρίποντα, αφού έβαλε το τελευταίο κρίσιμο σουτ. Το χάρησε με την ψυχή του και οι συμπαίκτες του στον Άρη έπεσαν πάνω του για να πανηγυρίσουν. Ο Άρης πήρε την έκτη θέση στο συγκεκριμένο τουρνουά.

THE WINNERS🏆 🎯 Epameinondas Epameinondas from U18 @ARISBCgr 💥 Thomas Bassong from U18 @bczalgiris #AdidasNGT pic.twitter.com/hI6dWtO6fS

And Epameinondas Epameinondas WINS IT in the last shot🏹😤#AdidasNGT I @ARISBCgr pic.twitter.com/chgbwsJoYG