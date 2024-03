Όλη η εμπειρία που είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα, μαζεμένη σε ένα βίντεο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την τελευταία «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, επικρατώντας εντός έδρας της Μπαρτσελόνα με 89-81, στο παιχνίδι για την 31η αγωνιστική.

Το «τριφύλλι» λίγες ημέρες αργότερα έβγαλε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, μέσα από το οποίο φαίνεται η εμπειρία που είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν όσοι οπαδοί βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ ώστε να στηρίξουν τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν στην πολύ δύσκολη και κρίσιμη αναμέτρηση.

𝐏𝐎𝐕: 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐀𝐊𝐀 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 🤩



Focusing on what a fan could enjoy for a well-spent and super-green gameday at home 💚🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/ayyfN3VazB