Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εμπνεύστηκε το επικό video με την ανανέωση του Μουσταφά Φαλ από τον «Ζεράρ» των «Απαράδεκτων», ο οποίος πήγε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και φωτογραφήθηκε στο πλευρό του Γάλλου σέντερ των Πειραιωτών.

Τις προηγούμενες ημέρες η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε την παραμονή του Μουσταφά Φαλ ως το 2027, χρησιμοποιώντας ένα video απο τους «Απαράδεκτους».

Μόνο που ο Γάλλος που έφερνε ο Γιάννης, στο επεισόδιο «γαλλική κουλτούρα» ήταν ο Μουσταφά Φαλ. Και στην πόρτα απάντησε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να φέρνει τον... Γάλλο.

Kalimera είπαμε; Ε, ας πούμε και μια kalispera !!! ☕️☀️😎



Έφερε τον Γάλλο και θα τον κρατήσει μέχρι το 2027!!! 🐊



Olympiacos BC has extended its cooperation with Moustapha Fall until 2027. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1R30nb0dXX