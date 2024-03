Φωτιά έχει πάρει η μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague και το Gazzetta σας παρουσιάζει τα δεδομένα και το πρόγραμμα των ομάδων.

Βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το τοπίο ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει σχετικά με τις ομάδες που θα βρεθούν στην πρώτη εξάδα, σε εκείνες που θα παίξουν play-in, αλλά και σε αυτές που θα εξασφαλίσουν πλεονέκτημα έδρας. Το Gazzetta στέκεται στους μονομάχους για τις θέσεις της πρώτης τετράδας που δίνουν πλεονέκτημα έδρας στα playoff.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σίγουρο πως θα έχει πλεονέκτημα έδρας, αφού βρίσκεται στην πρώτη θέση με 24 νίκες και 6 ήττες. Οι Μαδριλένοι όπως όλα δείχνουν θα τερματίσουν και πρώτοι. Από εκεί και πέρα γίνεται χαμός. Η Μπαρτσελόνα έχει 20 νίκες και 10 ήττες, όντας σε καλύτερη μοίρα από τους υπόλοιπους. Και ακολουθεί το... τρενάκι του Παναθηναϊκού, της Φενέρ, του Ολυμπιακού, της Μακάμπι και της Βίρτους. Αυτές είναι οι ομάδες που θα δώσουν τη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας.

Η Μονακό δείχνει να έχει το πιο εύκολο πρόγραμμα και με μια πρώτη ματιά, θα είναι δύσκολο να μην κάνει το 4/4. Το πρόγραμμα των υπολοίπων κρύβει ορισμένες... παγίδες που μπορεί να κρίνουν στο τέλος και το πλεονέκτημα έδρας.

O Ολυμπιακός έχει δύο εκτός στη Σερβία, ένα εύκολο εντός με Βιλερμπάν και ένα δύσκολο τελευταίο εντός με Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός ένα δύσκολο ματς στο ΟΑΚΑ με τη Μπαρτσελόνα, ένα θεωρητικά εύκολο με Άλμπα, ενώ εκτός έδρας παίζει με Μπάγερν και Βίρτους.

2. Μπαρτσελόνα 20-10

3. Παναθηναϊκός 19-11 (7)

4. Φενέρμπαχτσε 19-11 (6)

5. Μονακό 19-11 (5)

6. Ολυμπιακός 18-12

7. Μακάμπι 17-13

8. Βίρτους 17-13

A whirlwind of emotions as @FBBasketbol get past Barca. #EveryGameMatters pic.twitter.com/nsYLZGqzs4