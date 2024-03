Σλούκας προς διαιτητή του ντέρμπι: «Νομίζω πως κρίνατε το παιχνίδι, δε συμφωνείς;» (vid)

Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μέσα από την κάμερα στο στήθος του διαιτητή και οι διάλογοι με τους διαιτητές μαζεμένα σε ένα βίντεο.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR και κατάφερε να πάρει τη μεγάλη νίκη με 71-65, στο ντέρμπι με το οποίο άρχισε η δράση στην 29η αγωνιστική της Euroleague.

Η διοργάνωση δημοσίευσε μία μέρα μετά από την αναμέτρηση ένα βίντεο το οποίο έχει τραβηχτεί από τη κάμερα όπου φοράει ο διαιτητής στο στήθος και με αυτόν τον τρόπο δίνει μία νέα οπτική στο σπουδαίο αυτό ματς.

Μέσα από αυτό βεβαίως ακούγονται και αρκετοί από τους διαλόγους που ειπώθηκαν εντός παρκέ. Για παράδειγμα τα παράπονα του Γουόκαπ στα πρώτα κιόλας λεπτά όπου ζήτησε φάουλ αλλά ο Ράντοβιτς του απάντησε «Καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να θέσουμε κριτήρια, οπότε δε θα σφυρίζουμε το παραμικρό». Χαρακτηριστικός είναι μάλιστα και ο διάλογος του Κώστα Σλούκα με τον διαιτητή στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς, όπου ο Έλληνας γκανρτ είπε «Επιτρέπετε το physical παιχνίδι και σφυρίζετε αυτό; Νομίζω πως κρίνατε το παιχνίδι, δε συμφωνείς;» και τον ρεφ να απαντάει ότι το φάουλ ήταν αυτό που έκρινε τα πάντα.

Feel the tension, the passion and all the fun of the Greek Derby first hand from the referees' angle! 👀



Be in the middle of the action and experience all that this wonderful matchup has to offer 🔥💥#MindFlyPOV l @Olympiacos_BC @paobcgr pic.twitter.com/1MVCy1Fqpn