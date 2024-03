Γουόκαπ: «Σε αυτή την ατμόσφαιρα, παίζεις και με σπασμένα κόκαλα» (vid)

Ο Τόμας Γουόκαπ με την... ατάκα της βραδιάς, αφού τόνισε ότι στην ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στο ΣΕΦ, ένας παίκτης μπορεί να παίξει και με σπασμένα κόκαλα.

Ο Τόμας Γουόκαπ ανέλαβε το ρόλο ενός μπασκετικού Ελ Σιντ. Έσφιξε τα δόντια του, μετά τον τραυματισμό που υπέστη πριν από μερικές ημέρες και τον κράτησε εκτός παρκέ στις αναμετρήσεις απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια και το Λαύριο.

Και αγωνίστηκε στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, επειδή είναι ο... Γουόκαπ, όπως είχε πει ο Γιώργος Μπαρτζώκας την προπαραμονή του αγώνα.

Ο Γουόκαπ, στις περισσότερες διακοπές του αγώνα, φάνηκε να κουτσαίνει φανερά, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να αγωνιστεί για 26:28, όπου μέτρησε 4 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα.

«Αισθάνθηκα καλά. Μόλις ξεκίνησε το ματς σε αυτή την ατμόσφαιρα ξεχνάς τα πάντα, ακόμη και σπασμένα κόκαλα να έχεις δεν το αισθάνεσαι. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, ήταν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Ευχαριστούμε τον κόσμο», είπε ο Γουόκαπ στο flash interview.

No practice, no problem 👀



NO WAY @twalkup23 was missing this one 💪 pic.twitter.com/2BQRTwVxyV