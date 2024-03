Πρόβλημα με τον Ρίτσι στην Αρμάνι Μιλάνο, με άγνωστη διάρκεια απουσίας.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ενημέρωσή της η Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζιαμπάολο Ρίτσι ανέφερε έναν τραυματισμό στον δεξιό προσαγωγό του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά η ιταλική ομάδα, ο 32χρονος Ιταλός φόργουορντ θα παραμείνει για άγνωστο διάστημα εκτός δράσης, καθώς η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε 2 εβδομάδες.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Ρίτσι σε επίπεδο Euroleague μετράει σε 20 ματς κατά μέσο όρο 0,6 πόντους με 1 ριμπάουντ σε 6:28 λεπτά εντός παρκέ.

🇮🇹Pippo Ricci ha riportato una lesione all'adduttore breve della coscia destra. Rivalutato in 2 settimane.

🇬🇧Pippo Ricci has reported an injury to the adductor brevis of his right thigh. Re-evaluated in 2 weeks.

