Τζέιμς για Σπανούλη: «Σε ένας εναντίον ενός, θα τον... σκότωνα» (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς κλήθηκε να απαντήσει σε μία σειρά ερωτήσεων της EuroLeague. Και σε αυτή που αφορούσε το ενδεχόμενο να παίξει αντίπαλος με τον Βασίλη Σπανούλη ήταν ξεκάθαρος.

Ο Μάικ Τζέιμς είναι ο νέος βασιλιάς των σκόρερ της EuroLeague. Ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έκανε ολόκληρη τη EuroLeague να... παραμιλάει για τον ολόφρεσκο πρώτο σκόρερ της.

Η EuroLeague έκανε μία μίνι συνέντευξη στον Τζέιμς και ανάμεσα στα ερωτήματα που του τέθηκαν ήταν τι θα γινόταν αν έπαιζε ένα μονό με τον Βασίλη Σπανούλη.

«Ένας εναντίον ενός; Μάλλον θα τον σκότωνα, αλλά όχι γιατί είναι κακός ή κάτι τέτοιο. Είμαι πιο ένας εναντίον ενός παίκτης και αυτός χειρίζεται καλύτερα τα πικ εν ρολ. Όταν γίνονται οι αλλαγές, βρίσκει τον χώρο για να σουτάρει. Το ένας εναντίον ενός είναι πιο πολύ δικό μου στοιχείο. Δεν επέλεγε αντιπάλους για να παίξει ένας εναντίον ενός, αυτό το κάνω εγώ, οπότε είναι πιο πολύ δικό μου στοιχείο», ήταν η απάντηση του Τζέιμς.

Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε και για τους παίκτες, οι οποίοι τον επηρέασαν και λάτρευε να παρακολουθεί. Ανάμεσά τους, εκτός από τον Σπανούλη (τον Νάντο Ντε Κολό, τον Κιθ Λάνγκφορντ, τον Ταϊρίς Ράις) ανέφερε και τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

