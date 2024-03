Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια οι Νικ Καλάθης και Φακούντο Καμπάτσο λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου στο ματς Ρεάλ-Φενέρμπαχτσε.

Λίγο έλλειψε να μετατραπεί σε... ρινγκ το «WiZink Center» στα 52'' πριν από τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου! Αφορμή αποτέλεσε μια... κοκορομαχία μεταξύ του Φακούντο Καμπάτσο και του Νικ Καλάθη. Τα πάντα ξεκίνησαν σ' έναν αιφνιδιασμό της Φενέρμπαχτσε, όταν οι δύο παίκτες έτρεχαν μαζί και βρέθηκε στο παρκέ ο Έλληνας γκαρντ.

Ο Καμπάτσο αμέσως ζήτησε τον λόγο από τον Καλάθη για ένα χτύπημα που δέχθηκε και μόλις ολοκληρώθηκε η φάση άρχισαν τα... γαλλικά και η μεταξύ τους κοκορομαχία. Όμως με την άμεση επέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν και δεν δόθηκε περαιτέρω έκταση.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση

Facundo Campazzo and Nick Calathes got into a scuffle 😳 pic.twitter.com/n7sI6QFXQX