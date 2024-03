Δύο Τζέιμς είναι οι κορυφαίοι σκόρερ σε NBA και EuroLeague!

Δύο Τζέιμς κυριαρχούν στην κορυφή των σκόρερ σε NBA και EuroLeague.

Ζούμε στην εποχή των Τζέιμς. Μία συνεπωνυμία, δίχως καμία σχέση και μία απίστευτη σύμπτωση! Βλέπετε, ο Μάικ Τζέιμς μόλις ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των σκόρερ της EuroLeague.

The bucket 🥶 The fan appreciation...🙏



This night belongs to the All-Time Scorer, as friends, family and fans in the Salle Gaston Médecin celebrate @TheNatural_05 pic.twitter.com/LPJLHeDsiR