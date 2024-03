O Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR θα φορά μωβ εμφανίσεις κόντρα στη Βιλερμπάν (8/3, 21:15)

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR για να τιμήσει την Ημέρα της Γυναίκας. Οι πράσινοι θα φορέσουν μωβ φανέλα κόντρα στη Βιλερμπάν (8/3, 21:15) για τη Euroleague.

Μάλιστα η πράσινη ΚΑΕ ανέβασε ένα video στα social media για να προετοιμάσει τον κόσμο για τις εμφανίσεις αυτές, έχοντας το σορτσάκι που θα φορά ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Δείτε το video της ΚΑΕ

