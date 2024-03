Η Αρμάνι θα παραταχθεί κόντρα στη Βιλερμπάν (1/3, 21:00) δίχως τον Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Γάλλους.

Η Αρμάνι Μιλάνο θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στο Play-In της EuroLeague, συνεχίζοντας από τη 12η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 11-15 και απέχοντας δυο νίκες από τη δέκατη Βαλένθια (13-14).

Το καλεντάρι της 27ης αγωνιστικής της regular season έστειλε την ομάδα του Έτορε Μεσίνα στη Γαλία για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν (1/3, 21:00) και λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, το Μιλάνο ενημέρωσε ότι ο Νίκολα Μίροτιτς δεν θα αγωνιστεί.

Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και τέθηκε εκτός αγώνα. Φέτος μετράει 16.7 πόντους, 5.4 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 0.9 κλεψίματα μ.ό. σε 14 αγώνες στη EuroLeague.

🇮🇹A causa di una forte gastroenterite accusata nella notte, Nikola Mirotic non sarà disponibile stasera a Villeurbanne.

🇬🇧Nikola Mirotic won't be available tonight because of a gastroenteritis that hit him last night in Villeurbanne pic.twitter.com/LHoogrYeQ3