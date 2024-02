Ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου MVP της Euroleague, βρίσκεται και ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού.

Μόλις 7 αγωνιστικές απομένουν πλέον ώστε να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια της Euroleague, με τη «μάχη» να έχει μία προσωρινή διακοπή καθώς υπάρχουν τα «παράθυρα» της FIBA για τα προκριματικά του Eurobasket του 2025.

Παράλληλα με την κούρσα της βαθμολογικής κατάταξης, υπάρχει και αυτή για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης. Όπως έκανε γνωστό η ίδια η Euroleague, αυτή τη στιγμή 4 αθλητές διεκδικούν το βραβείο του MVP.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού AKTOR που μετράει κατά μέσο όρο 13,3 πόντους με 6,1 ριμπάουντ,1 ασίστ σε 13,3 λεπτά εντός παρκέ με τη φανέλα των «πράσινων», ενώ παράλληλα σημειώνει 18,6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Πρώτος στη λίστα βρίσκεται ένας ακόμη γνώριμος του «τριφυλλιού». Ο λόγος για τον ηγέτη της Μονακό που κυνηγάει και το ρεκόρ πόντων της διοργάνωσης, ο Μάικ Τζέιμς με 19,4 πόντους σε κάθε παιχνίδι με 5,3 ασίστ και 21,6 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Στη συνέχεια βρίσκεται ο Φακούντο Καμπάτσο της Ρεάλ Μαδρίτης με 11,7 πόντους, 6,5 ασίστ και 16,8 βαθμούς, ενώ την τετράδα συμπληρώνει ο Τόρνικε Σενγκέλια της Βίρτους Μπολόνια, ο οποίος βρίσκει 14,5 πόντους με 5,5 ριμπάουντ και 18,1 βαθμούς.

