Μετά από 13 χρόνια ο Ρίκι Ρούμπιο επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα για να δει από διαφορετικά πόστα τους τότε συμπαίκτες του, Ναβάρο και Γκριμάου, με τους οποίους κατέκτησε μία EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό!

Ο Ρίκι Ρούμπιο πάλεψε με τους δικούς του δαίμονες και επέστρεψε. Στην Μπαρτσελόνα, σε λημέρια γνώριμα. Ο Ισπανός γκαρντ υπήρξε μέλος της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ, που επί μία διετία κατέκτησε τα πάντα.

Και το NBA υπήρξε φυσικό επακόλουθο στην τεράστια καριέρα την οποία έχτισε, τόσο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όσο και ως παίκτης της Ισπανίας. Η επιστροφή του όμως ξυπνά μνήμες στους Καταλανούς.

Και λογικό, μιας που ο Ρούμπιο έπαιξε κομβικό ρόλο στην κατάκτηση της EuroLeague το 2010 αλλά και του πρωταθλήματος το 2011, όπως και των δύο Κυπέλλων που σήκωσαν στη διετία του οι Καταλανοί. Με μία σπουδαία ομάδα δίπλα του και βέβαια δύο ανθρώπους τους οποίους ξαναβρίσκει στα 33 του χρόνια, εκεί όπου μεγαλούργησε ως νέος.

Προπονητής της Μπαρτσελόνα ο Ρότζερ Γκριμάου. GM της ομάδας ο θρυλικός Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Αμφότεροι συμπαίκτες του τότε και κομβικά μέλη της ιστορίας της Μπαρτσελόνα. Οι τρεις βρίσκονται ξανά κάτω από την ίδια σκέπη, αλλά με διαφορετικούς πλέον ρόλους.

Ο Ρούμπιο ακόμα δεν είναι έτοιμος για να πατήσει παρκέ, αλλά κάνει αγώνα δρόμου μετά και τα προβλήματα που αντιμετώπισε με την ψυχική του υγεία και τα δημοσιοποίησε το καλοκαίρι του 2023.

