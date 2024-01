Ο Κιθ Λάνγκφορντ μπήκε στο Πάνθεον της Αρμάνι Μιλάνο, καθώς έγινε μέλος του Hall of Fame της ομάδας.

Ο Κιθ Λάνγκφορντ ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στην αναμέτρηση της Αρμάνι Μιλάνο με την Μπαρτσελόνα. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στα ευρωπαϊκά γήπεδα έγινε μέλος του Hall of Fame της Αρμάνι Μιλάνο.

Με τον Τζίτζι Ντατόμε να δίνει τη σχετική πλακέτα και το αναμνηστικό στον Λάνγκφορντ, στο περιθώριο του αγώνα.

Ο Λάνγκφορντ αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην ομάδα του Μιλάνο, από το 2012 μέχρι το 2014, όπου την τελευταία σεζόν πήρε το πρωτάθλημα και ήταν μέλος της καλύτερης ομάδας της EuroLeague.

Immortalized 🙌@OlimpiaMI1936 legend Keith Langford takes his rightful place in the club´s Hall of Fame⭐️ pic.twitter.com/xNwaTUO5kn