Πλήρης επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ του Gazzetta με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει επίσημα την προσθήκη του Μόουζες Ράιτ.

Δεν πέρασε αρκετός χρόνος από την ανάρτηση του Ολυμπιακού με την οποία προειδοποιούσε την προσθήκη του Αμερικανού σέντερ και ήρθε η ανακοίνωση. Η «11η εντολή του Μωυσή» απέκτησε σφραγίδα με τον Μόουζες Ράιτ να είναι πλέον παίκτης των «ερυθρόλευκων». Μάλιστα η συμφωνία περιλαμβάνει και option για την επόμενη χρονιά από πλευράς Ολυμπιακού.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta για τον εκλεκτό του Γιώργου Μπαρτζώκα στην παρούσα φάση της σεζόν. Ο Ράιτ θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα (Σάββατο 14:30) και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός σέντερ θα δηλωθεί άμεσα στην Euroleague και όλα δείχνουν πως η πρώτη επίσημη επαφή του θα είναι κόντρα στην Αλμπα την Τρίτη 30 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 23/12/1998

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06

Θέση: Πάουερ φόργουορντ/Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες:

Georgia Tech (2017–2021)

Agua Caliente Clippers (2021–2022)

Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks

Texas Legends

Zhejiang Golden Bulls (2022–2023)

Shanxi Loongs

Merkezefendi Denizli Basket (2023-24)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Σε σύνολο 5 αγώνων στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 26.4 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ατομικές

All-NBA G League First Team (2022)

ACC Player of the Year (2021)

First-team All-ACC (2021)

ΑCC All-Defensive Team (2021)