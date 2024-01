Ιτούδης: «Ο Παναθηναϊκός χτίστηκε για να είναι ομάδα Final Four» (vid)

Ο Δημήτρης Ιτούδης κάνοντας τον live σχολιασμό του αγώνα Παναθηναϊκός-Παρτίζαν την περασμένη εβδομάδα είχε αναφέρει ότι οι «πράσινοι» είναι ομάδα Final Four.

Ο πρώην προπονητής της Φενέρμπαχτσε είχε κληθεί να κάνει για λογαριασμό της Euroleague τον live σχολιασμό του αγώνα Παναθηναϊκός - Παρτίζαν μαζί με τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα, Μάικλ Ρολ. Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε με κολακευτικά λόγια για τους «πράσινους» και τον τρόπο με τον οποίο παίζουν.

«Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να είναι ομάδα Final Four. Διαθέτουν ποιότητα, ενώ παίρνουν και τα αποτελέσματα. Το κλειδί ήταν οι άσχημες στιγμές τους. Έμειναν ενωμένοι. Όλοι. Η ομάδα, ο πρόεδρος, οι φίλαθλοι...» είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ιτούδης.

🗣️Dimitris Itoudis: "Panathinaikos is built to be a F4 team" pic.twitter.com/kevLsYsTOQ