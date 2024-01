Ο Μάρκους Χάουαρντ έμοιαζε πραγματικά ασταμάτητος στον αγώνα της Μπασκόνια κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχτηκε στο Βελιγράδι τη Μπασκόνια, σε ένα ματς όπου οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φύγουν νικητές με 91-90, έχοντας ως βασικό πρωταγωνιστή τον Μάρκους Χάουαρντ.

Ο Αμερικάνος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση μετρώντας συνολικά 32 πόντους (3/5 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 5/6 βολές) ενώ μοίρασε και 2 ασίστ στα συνολικά 22:52 λεπτά που πέρασε στο παρκέ.

