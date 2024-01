Η «ερυθρόλευκη» καλημέρα είχε πρωταγωνιστή τον Μιλουτίνοφ και τα... συγχαρητήρια των συμπαικτών του μετά τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με άρωμα από παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μία σημαντική νίκη το βράδυ της Πέμπτης (18/1) στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, έχοντας επιβληθεί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 89-72, έχοντας μάλιστα τον Νίκολα Μιλουτίνοφ σε τρομερή βραδιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος σέντερ κατάφερε να σπάσει το προσωπικό του ρεκόρ στα συνολικά ριμπάουντ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Euroleague, έχοντας μαζέψει 20. Ισάριθμοι με τα ριμπάουντ ήταν και οι πόντοι του, βοηθώντας έτσι τα μέγιστα ώστε να πάρουν τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι».

Το στιγμιότυπο με τους συμπαίκτες του να τον συγχαίρουν ρίχνοντάς του... φάπες, είναι ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα του Πειραιά θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για καλημέρα.

Kalimera! ☀️☕️😅



🎬🎥🎞️ «Ο Νικόλας του… 20ου»



Sound On 🔊



Mr. Double Double (20p. , 20 reb.), Nikola Milutinov was rewarded by his teammates with some… hard love! ❤️🥴😵‍💫



