Κατάμεστο αναμένεται να είναι το ΟΑΚΑ στον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (19/1, 21:15) την Παρτιζάν Βελιγραδίου στην αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, σε έναν ακόμα αγώνα όπου οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν δυναμική παρουσία.

Πιο συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν το Sold Out, με όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια που υπήρχαν για το ΟΑΚΑ να έχουν πλέον εξαντληθεί και το γήπεδο να αναμένεται γεμάτο από τους φίλους του Παναθηναϊκού, κόντρα στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

