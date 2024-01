Ο Κώστας Παπανικολάου και ο Άλεκ Πίτερς συγκρούστηκαν στην προσπάθειά τους να πάρουν ένα ριμπάουντ, με τον Αμερικανό να δέχεται αγκωνιά στο πρόσωπο, να ματώνει και να πηγαίνει στα αποδυτήρια.

Έντεκα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της 1ης περιόδου, στο ματς Μπασκόνια - Ολυμπιακός, για την 21η αγωνιστική της EuroLeague, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Άλεκ Πίτερς επιχείρησαν να πάρουν ένα αμυντικό ριμπάουντ.

Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν πρόσεξε τον άλλον, με αποτέλεσμα μία ισχυρή σύγκρουση. Ο Παπανικολάου βγήκε αλώβητος, ωστόσο ο Πίτερς δέχτηκε μία ακούσια αγκωνιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ.

Ο Πίτερς φάνηκε να έχει ματώσει στο στόμα. Οδηγήθηκε στα αποδυτήρια, τοποθέτησε πάγο στο χτύπημα και επέστρεψε λίγο μετά στον πάγκο της ομάδας του, αλλά δεν αγωνίστηκε καθόλου στη 2η περίοδο της αναμέτρησης.

