Η απόκτηση του Κόρεϊ Χίγκινς από τον Ερυθρό Αστέρα μπήκε στον... πάγο, αφού ο Αμερικανός δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις.

Ο Ερυθρός Αστέρας αναζητεί παίκτες, προκειμένου να καλύψει τα κενά που έχουν αφήσει οι απανωτοί τραυματισμοί στην ομάδα.

Ο Κόρεϊ Χίγκινς έμοιαζε με την τέλεια λύση, με τους Σέρβους να ετοιμάζονται να τον αποκτήσουν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία. Ωστόσο, η Telesport, λίγο αργότερα «χάλασε» τη συμφωνία, αφού ο Αμερικανός παίκτης δεν πέρασε με επιτυχία της ιατρικές εξετάσεις.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου κοιτάζει άλλες περιπτώσεις για να ενισχύσει το ρόστερ της.

Ήδη ο Νεμάνια Νέντοβιτς θα μείνει εκτός για ένα μήνα, ενώ νοκ άουτ για μεγάλο διάστημα είναι ο Νίκολα Τόπιτς. Παράλληλα, οι Σέρβοι περιμένουν τις εξετάσεις του Μάικ Τόμπι.

Πέρσι, με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ο Χίγκινς μέτρησε 8.7 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ μέσο όρο (32 συμμετοχές).

