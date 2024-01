Ο Νεμάνια Νέντοβιτς και ο Λούκα Μίτροβιτς πέρασαν στον πάγκο έπειτα από σύγκρουση με τον Κάιλ Χάινς ενώ ο Μάικ Τόμπι έπεσε άτσαλα στο παρκέ στην προσπάθειά του να μαρκάρει τον σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο και αποχώρησε υποβασταζόμενος!

Απίθανα πράγματα στο Mediolanum Forum, εκεί όπου η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είδε τους Λούκα Μίτροβιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μάικ Τόμπι να αποχωρούν με πρόβλημα τραυματισμού σε τρεις συνεχόμενες φάσεις έχοντας απέναντί τους τον Κάιλ Χάινς.

I’ve never seen anything like this in my life. Crvena Zvezda had THREE STRAIGHT injuries: Luka Mitrovic, Nemanja Nedovic, and Mike Tobey had to leave the court in consecutive fashion. pic.twitter.com/Kb3YaVoDRl