Ύστερα από τέσσερα χρόνια ο Μάρτιν Χέρμανσον επέστρεψε σε... γνώριμα εδάφη καθώς μετακόμισε και πάλι στην Άλμπα Βερολίνου.

Μετά από μια τετραετία στη Βαλένθια γεμάτη από προβλήματα και τραυματισμούς, ο Ισλανδός γκαρντ αποφάσισε να γίνει και πάλι κάτοικος...Βερολίνου.

Η Άλμπα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μάρτιν Χέρμανσον, ο ο οποίος είχε αγωνιστεί και πάλι στην γερμανική ομάδα τη διετία 2018-2020.

Άλλωστε ήταν και η καλύτερη περίοδος και η οποία του έδωσε το εισιτήριο για να μετακομίσει στην ACB και δη στην Βαλένθια. Ο Χέρμανσον υπέγραψε συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2026. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 64 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 8 πόντους και 3.8 ασίστ με 34% στα τρίποντα.

