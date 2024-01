Ο Τζάστιν Μπιν θα παραμείνει εκτός παρκέ για 10 περίπου ημέρες εξαιτίας τραυματισμού και θα χάσει τη διπλή αγωνιστική.

Όπως έκανε γνωστό η Άλμπα Βερολίνου με επίσημη ενημέρωσή της, ο Τζάστιν Μπιν δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στους αγώνες της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος Αμερικάνος φόργουορντ, υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του γερμανικού πρωταθλήματος κόντρα στη Μπάμπεργκ και θα αναγκαστεί να παραμείνει εκτός παρκέ για 10 περίπου ημέρες.

Ο Μπιν, σε 17 αγώνες μέχρι στιγμής στην Euroleague φέτος, έχει κατά μέσο όρο 3,5 πόντους με 2,4 ριμπάουντ, 0,4 ασίστ αλλά και 0,7 κλεψίματα σε συνολικά 13:54 λεπτά συμμετοχής. Τα ευρωπαϊκά ματς που θα χάσει είναι αυτά της Τρίτης (9/1, 21:30) και της Παρασκευής (12/1, 22:00) κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και τη Βιλερμπάν αντίστοιχα.

