Η Ζάλγκιρις ενημέρωσε ότι η Žalgirio Arena θα είναι κατάμεστη στον αποψινό (2/1, 20:00) αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου, φτάνοντας έτσι τα 26 συνεχόμενα sold-outs στη EuroLeague!

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ανέλαβε τα καθήκοντά του ως head coach της Ζάλγκιρις και θα κάνει το ντεμπούτο του στην άκρη του πάγκου των Λιθουανών στην αποψινή (2/1, 20:00) εντός έδρας αναμέτρηση με την Άλμπα Βερολίνου για τη 18η αγωνιστική της regular season.

Ο Ιταλός προπονητής παραδέχτηκε κατά την παρουσίασή του από τη Ζάλγκιρις ότι «η δέκατη θέση που βρίσκεται τώρα η ομάδα είναι στον... Κρόνο», εντούτοις οι Λιθουανοί θα αγωνιστούν ξανά σε γεμάτο γήπεδο αφού το κλαμπ ανακοίνωσε sold-out λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στη Žalgirio Arena.

Το αξιοσημείωτο στην περίπτωση της Ζάλγκιρις είναι ότι πρόκειται για το 26ο συνεχόμενο sold-out στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση!

