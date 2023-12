Οι φίλοι της Παρτιζάν που γέμισαν ασφυκτικά τη Stark Arena για τον αγώνα με τη Βίρτους και εκτόξευσαν χιλιάδες κουκλάκια για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

H Παρτιζάν υποδέχεται τη Βίρτους για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague και πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τους Ιταλούς, οι οπαδοί των «ασπρόμαυρω» του Βελιγραδίου εκτόξευσαν χιλιάδες κουκλάκια στο παρκέ της Stark Arena!

Την ώρα, λοιπόν που έπαιζε στα μεγάφωνα ο ύμνος της Παρτιζάν, οι οπαδοί της προχώρησαν σε μια πολύ όμορφη κίνηση, γεμίζοντας τη σάλα της μεγάλης αρένας με κουκλάκια και παιχνίδια που συγκέντρωσαν οι εθελοντές των γηπεδούχεων και θα δοθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

IT'S RAINING TOYS IN THE ŠTARK ARENA 😍👏



A very special @PartizanBC anthem edition with the fans donating toys to charity 💯#EveryGameMatters pic.twitter.com/VuiT8K4NTX