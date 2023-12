H Mπάγερν θα έχει γεμάτο το γήπεδο της για 10ο σερί ματς φέτος

Οι φίλαθλοι της Μπάγερν θα είναι δίπλα στην ομάδα του Πάμπλο Λάσο για άλλη μια φορά δείχνοντας τη στήριξη της στο δημιούργημα του Ισπανού.

Η ομάδα από το Μόναχο ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα για το ματς της 17ης αγωνιστικής της Euroleague απέναντι στη Βαλένθια. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε σε 10ο σερί sold-out, βαδίζοντας στα χνάρια της Ζάλγκιρις.

Το BMW Park θα είναι κατάμεστο για την αποψινή αναμέτρηση κόντρα στην ισπανική ομάδα (28/12, 21:30), με την Μπάγερν να θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη διοργάνωση. Ηττήθηκε από τη Μονακό εντός έδρας και επικράτησε της Εφές.

