Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε ένα καλάθι που έχει δίπλα του φαρδιά πλατιά γραμμένο «το καλάθι της χρόνιας». O Ντόρσεϊ έριξε... βέλη στους επικριτές του με post στο twitter.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ... δανείστηκε μία κίνηση βγαλμένη από τα χρόνια του Κόμπι Μπράιαντ. Στη νίκη της Φενέρμπαχτσε απέναντι στη Ζαλγκίρις, ο Ελληνας γκαρντ πέτυχε ένα καλάθι που είναι ήδη υποψήφιο για το καλάθι της χρονιάς!

Ο Ντόρσεϊ επιχείρησε την προσπάθειά του πίσω από την μπασκέτα, με την μπάλα να κάνει μία τεράστια καμπύλη και να καταλήγει στο καλάθι που έπαιζε άμυνα η Ζαλγκίρις.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντόρσεϊ έριξε τα δικά του... βέλη προς κάθε «ενδιαφερόμενο». «Τη μία μέρα σε μισούν και την άλλη σε αγαπούν», έγραψε στο ένα tweet, ενώ στο αμέσως επόμενο είπε «Το καλύτερο κομμάτι του αποψινού αγώνα είναι ότι θα πάω στο σπίτι και θα δω το παιδί μου».

Δείτε το επικό καλάθι του Ντόρσεϊ:

TYLER DORSEY WITH SHOT OF THE YEAR APPLICATION 😱😱😱pic.twitter.com/FCOZrHX3VJ