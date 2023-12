Ο Φίλιπ Πετρούσεφ πήρε το... βάπτισμα του πυρός από τους συμπαίκτες του όσον αφορά το καθιερωμένο ritual πριν από κάθε ματς του Ολυμπιακού.

Σιγά μην την... γλίτωνε ο Σέρβος φόργουορντ/σέντερ. Στην πρώτη του παρουσία στην 12άδα του Ολυμπιακού, ο Φίλιπ Πετρούσεφ έγινε το «θύμα» των συμπαικτών στο τελετουργικό των αγώνων.

Ο Τζορτζ Πάπας ήταν εκείνος που τον έκανε... πόστερ και στη συνέχεια άρχισε το «φατούρο» από τους υπόλοιπους παίκτες των «ερυθρολεύκων».

Ο ίδιος το απόλαυσε και με το παραπάνω αν κρίνει κάποιος από το πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του, παίρνοντας το... δικό του βάπτισμα του πυρός.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Baptism by 🔥!



Filip Petrusev 🥴😵😵‍💫



Let’s do this!!! 💪🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/O6tMdFYzam