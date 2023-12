Ο Βενσάν Πουαριέ δεν... ξέχασε το εμφατικό κάρφωμα του Ματίας Λεσόρ μπροστά του και απάντησε με αρκετή δόση χιούμορ στον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του αγώνα.

Η Ρεάλ έκανε το 2/2 στην Ελλάδα έπειτα από το 78-90 επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη EuroLeague με ρεκόρ 12-1.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ματίας Λεσόρ έκανε ένα απίθανο κάρφωμα αφού παρέσυρε στον... διάβα του τον συμπατριώτη του, Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος στο τέλος της φάσης αποτέλεσε τον άνθρωπο που συμπλήρωσε το poster dunk.

Η Ρεάλ πανηγύρισε τη νίκη και ο Πουαριέ δεν ξέχασε τη φάση, απαντώντας στον Λεσόρ στο Twitter με ένα αυτοσαρκαστικό «f@@k you».

He did it AGAIN 😮 @ThiasLsf with a monster dunk! #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/begvtuTyNP