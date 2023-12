Ο Άλεκσα Αβράμοβιτς τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ανάμεσα στην Παρτιζάν και την Αρμάνι Μιλάνο.

Η Παρτιζάν Βελιγραδίου υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στα πλαίσια της 13η αγωνιστικής της Euroleague, με το ματς έως και αυτή την ώρα να είναι αρκετά συναρπαστικό.

Στα πρώτα λεπτά ωστόσο της αναμέτρησης, ο Άλεκσα Αβράμοβιτς γύρισε πολύ άσχημα το αριστερό του πόδι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο ενώ απέμεναν ακόμα 4:53 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στα 5 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα στα οποία πρόλαβε να καταγράψει εντός παρκέ, πρόλαβε να δώσει 2 ασίστ.

Aleksa Avramovic lands his ankle in an uncomfortable situation 🫣 pic.twitter.com/ITMjJ1wpLB