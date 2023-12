Το βίντεο με το οποίο ευχήθηκε ο Ολυμπιακός στους εθελοντές της ομάδας για την παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στον εθελοντισμό.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχτεί σε λίγες ώρες την Ρεάλ Μαδρίτης στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, με τη «Βασίλισσα» να είναι πρωτοπόρος της βαθμολογικής κατάταξης και να προέρχεται από την πρώτη της ήττα στη φετινή διοργάνωση από τη Φενέρμπαχτσε.

Οι «ερυθρόλευκοι» μέσα από ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το περιεχόμενό του είναι αφιερωμένο στους εθελοντές της ομάδας, έδωσαν τις δικές τους ευχές για την παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού.

Παρακολουθήστε το βίντεο:

❤️🤍😀 Volunteers do not necessarily have the time; they just have the heart!



Happy International Volunteer Day!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #InternationalVolunteerDay pic.twitter.com/FzRc5eT35w