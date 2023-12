Χωρίς τον Νίκολα Μίροτιτς που αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αχίλλειο θα αγωνιστεί απέναντι στη Σάσαρι η Αρμάνι Μιλάνο, που βρίσκεται σε... αναμμένα κάρβουνα όσον αφορά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Όλα τα είχε η Αρμάνι, το πρόβλημα του Νίκολα Μίροτιτς της έλειπε. Ο Ισπανός φόργουορντ θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με την προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ, τη Σάσαρι στην αναμέτρηση της Κυριακής (3/12) για το ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο λόγος έχει να κάνει με έναν τραυματισμό στον αχίλλειο του αριστερού του ποδιού, που θα τον κρατήσει εκτός αρχικά για λόγους προφύλαξης. Μένει βέβαια να φανεί πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα αυτό, μιας και ο Μίροτιτς αντιμετώπισε έναν τέτοιον τραυματισμό το καλοκαίρι του 2022 και τον άφησε εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι Ιταλοί βρίσκονται σε... αναμμένα κάρβουνα και προφανώς θα υπάρξουν εξετάσεις αλλά και ενημέρωση τις επόμενες ημέρες σχετικά με την κατάσταση του Μίροτιτς.

Nikola Mirotic has experienced a flare-up of left Achilles tendinopathy. The player will undergo further specialist visits in the next few days.#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/bHvRAagwrp