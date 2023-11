Με καμπύλη που έκανε την μπάλα να φύγει από το τηλεοπτικό πλάνο, ο Τζέριαν Γκραντ πέτυχε ένα απίστευτο τρίποντο δύο λεπτά πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας στο Παρτίζαν - Παναθηναϊκός.

Παναθηναϊκός και Παρτίζαν οδηγήθηκαν στην παράταση στο Βελιγράδι, αλλά πριν συμβεί αυτό ο Τζέριαν Γκραντ πέτυχε ένα απίστευτο τρίποντο.

Από τη γωνία και με τον χρόνο να τον πιέζει, ο Γκραντ χωρίς ισορροπία πέταξε την μπάλα τόσο ψηλά που χάθηκε από το τηλεοπτικό πλάνο αλλά προσγειώθηκε στο καλάθι των Σέρβων με πορεία... ουράνιου τόξου.

Με αυτό το σουτ διαμόρφωσε το 71-78 στο τελευταίο δίλεπτο αλλά η Παρτίζαν επέστρεψε για να στείλει το ματς στην παράταση.

