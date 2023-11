Μήτρου Λονγκ, Μπραζντέικις και Γουόκαπ διατηρούν αρκετούς φίλους στις τάξεις της Ζάλγκιρις και συναντήθηκαν με αυτούς λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ (21:15, live στο Gazzetta) για τη 10η αγωνιστική, σε μία αναμέτρηση που σημαδεύεται από γνώριμες φιγούρες μεταξύ των δύο ομάδων.

Η πιο πρόσφατη, φυσικά, δεν είναι άλλη από τον Ναζ Μήτρου Λονγκ. Ο νεοφερμένος γκαρντ του Ολυμπιακού άφησε μόλις την περασμένη εβδομάδα το Κάουνας για το Φάληρο, διαδρομή που είχε κάνει στο τέλος του καλοκαιριού και ο Ίγκνας Μπραζντέικις.

Αμφότεροι συναντήθηκαν με τους πρώην συμπαίκτες και προπονητές τους, στο περιθώριο του πρωινού shootaround των δύο ομάδων στο ΣΕΦ. Εκεί όπου συνάντησε πρώην γνωστούς και φίλους και ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος υπήρξε μέλος των Λιθουανών από το 2018 έως το 2021.

Βέβαια από τους παραπάνω, ο Μήτρου Λονγκ αποτελεί τον μοναδικό που δε θα συναντήσει στο παρκέ τους Λιθουανούς, μιας και θα μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό μετά το πέρας του 1ου γύρου στην EuroLeague.

