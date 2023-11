Ο Ντίνος Μήτογλου συναντήθηκε με τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Λούκας Λεκαβίτσιους, πριν τον αγώνα με την Ζάλγκιρις.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί σε λίγη ώρα (15/11, 21:15) την Ζάλγκιρις Κάουνας, στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής της Euroleague.

Πέρα από τον Μάριους Γκριγκόνις, ένας ακόμη παίκτης που έχει φορέσει την φανέλα και των δύο ομάδων είναι ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος πέρασε από το «τριφύλλι» για διάστημα δύο σεζόν. Πιο συγκεκριμένα το 2017-18 και 2018-19,λ όταν και υπήρξε συμπαίκτης με τον Ντίνο Μήτογλου.

Την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα, ο Λιθουανός γκαρντ, σε επίπεδο Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο 3,9 πόντους με 1 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ ενώ την επόμενη είχε από 4 πόντους με 0,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς έφυγε από τον Παναθηναϊκό και επέτρεψε στην Ζάλγκιρις όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Δείτε το βίντεο με τους δύο να πιάνουν συζήτηση στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια:

Great to see you again Lukas 💚 pic.twitter.com/3qxQ0Do6b7