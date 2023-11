Μονέκε: «Βάλαμε στοίχημα έναν μισθό με τον ΛεΝτέι και τον Νάναλι, περιμένω να πληρώσουν»!

Ο Τσίμα Μονέκε ήταν εκείνος που έκρινε την αναμέτρηση της Μπασκόνια με την Παρτίζαν, όταν πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και κέρδισε τις βολές στο φινάλε, αποκαλύπτοντας το ιδιαίτερο στοίχημα με τον Ζακ ΛεΝτέι και τον Τζέιμς Νάναλι.

Ο Τσίμα Μονέκε «κλείδωσε» την πρόσφατη νίκη της Μπασκόνια επί της Παρτίζαν στη Βιτόρια.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς γύρισε την μπάλα στην τελευταία επίθεση. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ αστόχησε, αλλά ο Μονέκε ήταν εκεί. Άρπαξε το ριμπάουντ, κέρδισε το φάουλ και πήγες στις βολές. Η πρώτη ήταν εύστοχη, το ίδιο και η δεύτερη (84-83).

Την ώρα, λοιπόν, που οι διαιτητές κοίταζαν το instant replay για να ορίσουν σωστά το χρονόμετρο, ο Ζακ ΛεΝτέι και ο Τζέιμς Νάναλι προσπάθησαν πειράξουν το μυαλό του φόργουορντ της Μπασκόνια, δίχως αποτέλεσμα.

«Όλοι κατάλαβαν τι έγινε. Μου έλεγαν ότι δεν πρόκειται με τίποτα να βάλω και τις δύο βολές, ενώ εγώ τους απαντούσα πως δεν υπάρχει περίπτωση να αστοχήσω. Βάλαμε στοίχημα τον μισθό ενός μήνα πως θα τις βάλω και τις δύο και περιμένω να με πληρώσουν όταν πάμε στο Βελιγράδι για να παίξουμε με την Παρτίζαν. Γι’ αυτό μετά το τέλος έκανα χειρονομία για χρήματα», αποκάλυψε ο Μονέκε στη Mozzartsport.

Partizan tried their best to distract Chima Moneke from crucial free throws 🧠👀 pic.twitter.com/euVDnTq3AU