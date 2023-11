O Λουίς Σκόλα είδε τη φανέλα με τον αριθμό «4», τη δική του φανέλα, να μπαίνει στο πάνθεον της Μπασκόνια.

Η Μπασκόνια έζησε το ένδοξο παρελθόν της σε μία μαγική στιγμή. Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μπήκε στο παρκέ ως ο προπονητής της, για μία ακόμη φορά. Στο ξύλινο δάπεδο εμφανίστηκε και ο Λουίς Σκόλα.Για να ζήσει τη βραδιά του.

Συνοδευόμενος από την οικογένειά του. Δίπλα τους μία τεράστια φανέλα σαν αυτή που φορούσε ο Αργεντινός στα χρόνια της δόξας με την ισπανική ομάδα των χιλίων ονομάτων.

Μία σύντομη ομιλία, μία μεγάλη αποθέωση και η φανέλα πήρε το δρόμο της. Δίπλα σε αυτές των Ιγκόρ Ρακόσεβιτς (Νο8), Πάμπλο Πριχιόνι (Νο5) και Σέρχι Βιδάλ (9), όλοι τους θρύλοι της Μπασκόνια.

Δείτε το βίντεο:

Immortal 💯



The number 4 Jersey that belonged to @LScola4 is hung up in the rafters! pic.twitter.com/2BZWpBAV1C