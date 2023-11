Η μασκότ της Φενέρ εμφανίστηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού, πριν αρχίσει το ματς της 6ης αγωνιστικής και επιχείρησε να κεράσει σοκολατάκια στο επιτελείο των Πειραιωτών.

Ο Yellow (σ.σ. κίτρινος), η μασκότ της Φενέρμπαχτσε έχει πρωταγωνιστήσει σε διάφορες καταστάσεις στο γήπεδο της τουρκικής ομάδας. Στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, αποφάσισε να γλυκάνει τον αντίπαλο.

Τουλάχιστον προτού αρχίσει το ματς, αφού στη συνέχεια οι δύο πλευρές θα έχουν πολλά να χωρίσουν. Η μασκότ πλησίασε στον πάγκο του Ολυμπιακού, έβγαλε ένα κουτί με σοκολατάκια και ξεκίνησε να προσφέρει στα μέλη του πάγκου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε «ναι» στην προσφορά και έλαβε το γλυκό πριν από το τζάμπολ, με τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, πάντως, να αρνούνται ευγενικά, αφού εκείνη την ώρα θα ξεκινούσε η προθέρμανση της ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

Yellow welcoming Olympiacos back in Istanbul 😁



Those chocolates looking damn nice 🤤pic.twitter.com/cEzvZwdNaM