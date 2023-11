Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη συμφωνία με αεροπορική εταιρία, η οποία ανέλαβε τις μετακινήσεις του στα εκτός έδρας ματς της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Βαρκελώνη με τα... φτερά του νέου του χορηγού, της Corendon Airlines. Η τουρκική εταιρία, με έδρα στην Αττάλεια, ανέλαβε τις μετακινήσεις των «πράσινων» στα εκτός έδρας ματς της EuroLeague για τη φετινή σεζόν.

Η αρχή έγινε στη Βαρκελώνη, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν άλλα μέσα στη χρονιά, με τον Παναθηναϊκό να έχει ανακοινώσει sold out σε αρκετές πτήσεις, όπου έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν και οι οπαδοί του.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με την αεροπορική εταιρία Corendon Airlines, για τις πτήσεις τσάρτερ της ομάδας μας.

Η αρχή έγινε σήμερα από το ταξίδι μας στη Βαρκελώνη εν όψει της αναμέτρησης με την FC Barcelona (3/11, 21:30) και θα έχει συνέχεια σε πολλούς ακόμη προορισμούς ανά την Ευρώπη.

Η «Αεροπορική Εταιρεία της πρωτοπορίας», Corendon Airlines, συνδέοντας την Ευρώπη με την Τουρκία και τους προτιμώμενους προορισμούς διακοπών, συνεχίζει να κάνει την παρουσία της ηχηρή μέσω της υποστήριξής της στον αθλητισμό και τους αθλητές. Η Corendon Airlines, η οποία προσφέρει απευθείας πτήσεις από την Ευρώπη προς τα ελληνικά νησιά, ενισχύει περαιτέρω την υποστήριξή της στον αθλητισμό μέσω της συνεργασίας της με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μία από τις κορυφαίες ομάδες μπάσκετ της Ευρώπης με μακρά ιστορία στην κατάκτηση τροπαίων.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία έχει… μεταφέρει εκατοντάδες αθλητές σε μετάλλια και τίτλους, «πέταξε» με την Corendon Airlines για τον αγώνα ενάντια στην FC Barcelona, (3/11, 21:30). Αυτή η ιστορική συνεργασία, ξεκινώντας με το εκτός έδρας παιχνίδι της Βαρκελώνης, θα συνεχιστεί σε διάφορους προορισμούς σε όλη την Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια της μπασκετικής σεζόν 2023-2024.

Ανταλλαγή δώρων

Ως ανάμνηση της πρώτης πτήσης που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της συμφωνίας που φέρνει κοντά το μπάσκετ και την αεροπορική βιομηχανία, πραγματοποιήθηκε τελετή ανταλλαγής δώρων μεταξύ των «captains» και των δύο πλευρών. Ο αρχηγός της ομάδας μας, Ντίνος Μήτογλου (λόγω της απουσίας του Κώστα Σλούκα) δώρισε μια φανέλα στον πιλότο της Corendon Airlines, ο οποίος, σε αντάλλαγμα, του προσέφερε ως δώρο ένα μοντέλο αεροσκάφους της Corendon Airlines.

Φωτογράφιση μπροστά από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης

Σε συνέχεια της συνεργασίας μεταξύ δύο κορυφαίων brands στους αντίστοιχους κλάδους τους στην Ευρώπη, η συμφωνία απαθανατίστηκε με μια φωτογράφιση που πραγματοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αμέσως μετά την προσγείωση στη Βαρκελώνη.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Yıldıray Karaer, Chairman of the Board of Directors της Corendon Airlines, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που συνεργαζόμαστε με έναν σύλλογο κύρους όπως ο Παναθηναϊκός και που υπηρετούμε τον κόσμο του αθλητισμού. Αυτό το ταξίδι, ξεκινώντας με τη Βαρκελώνη, θα αφήσει ένα σημαντικό και διαρκές σημάδι στον κόσμο του αθλητισμού και των ταξιδιών. Από την ημέρα ίδρυσής μας, η Corendon Airlines έχει σταθεί δίπλα σε πολλούς αθλητές και αθλητικούς συλλόγους. Έχουμε πετάξει μαζί τους σε μεγάλες νίκες. Τώρα είναι η ώρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που έχει χαράξει το όνομά της στην ιστορία του μπάσκετ με τα τρόπαια που έχει κατακτήσει. Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχει και ένα γνωστό όνομα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο προπονητής Εργκίν Αταμάν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Για άλλη μια φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην πραγματοποίηση αυτής της συμφωνίας. Εύχομαι καλή τύχη και στις δύο πλευρές».

Ο κ. Σεραφείμ Βούλγαρης, Director of Revenue & Strategic Partnerships της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δήλωσε: «Η EuroLeague είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στον κόσμο και είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την Corendon Airlines ως συνεργάτη στις πτήσεις μας. Και οι δύο μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες συνεργασίας παγκόσμιας εμβέλειας, συνδέοντας φιλάθλους σε όλες τις Ηπείρους. Είμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι για το γεγονός ότι η συνεργασία μας με την Corendon Airlines, ως επίσημος αεροπορικός συνεργάτης της ομάδας μας, ξεκινά την ώρα που προπονητής μας είναι ο κ. Αταμάν.

Η χορηγία μας με την Corendon Airlines προέκυψε από το αμοιβαίο πάθος μας να μοιραζόμαστε και να προσφέρουμε αθλητικές εμπειρίες και ταξιδιωτικούς «θησαυρούς» στη διεθνή κοινότητα.

Μαζί, είμαστε αποφασισμένοι να βρούμε δημιουργικές λύσεις που προσελκύουν τη βάση των φιλάθλων μας σε ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο εμπειρίας πετώντας με την Corendon. Η Corendon Airlines και ο Παναθηναϊκός διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και την καινοτομία στο μάρκετινγκ για να ανεβάσουν το επίπεδο μιας αθλητικής ταξιδιωτικής εμπειρίας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μας σε όλη την ομάδα της Corendon και τη διοίκησή της για την ακλόνητη δέσμευση και προσήλωσή τους στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που πετάμε με την Corendon καθώς και οι δύο μοιραζόμαστε παρόμοια πάθη και πραγματικά πιστεύουμε ότι ο ουρανός είναι το όριο όσον αφορά στη συνεργασία μας».