Ένα ακόμα milestone στη μεγάλη καριέρα του πέτυχε ο Ντάνιελ Χάκετ, που είναι πλέον ο κορυφαίος Ιταλός σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague.

Ο Ντάνιελ Χάκετ έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην EuroLeague. Ο Ιταλός γκαρντ της Βίρτους μπορεί να οδεύει προς τη δύση της καριέρας του, αυτό όμως δε σημαίνει πως δεν έχει κίνητρο να πατήσει νέες κορυφές.

Όπως αυτήν που κατέκτησε στην αναμέτρηση της Βίρτους με τη Μονακό και το μεγάλο διπλό των Ιταλών. Ο Χάκετ πέτυχε 8 πόντους στο Μόντε Κάρλο και έτσι έγινε ο κορυφαίος Ιταλός σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague.

Ο Χάκετ έφτασε τους 2293 πόντους και ξεπέρασε κάθε συμπατριώτη του στη διοργάνωση, στην πλούσια καριέρα του, που πέραν των τριών ιταλικών ομάδων (Σιένα, Αρμάνι, Βίρτους) έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό αλλά και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 𝓗𝓪𝓬𝓴𝓮𝓽𝓽

Best 🇮🇹 scorer all time in @EuroLeague #AmarsiAncora pic.twitter.com/f2cTzhtRWa