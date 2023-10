Ο Ίγκνας Μπραζντέικις αναμένεται να ντεμπουτάρει με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα (13/10, 21:15) και έτυχε της ανάλογης... αντιμετώπισης στο τελετουργικό των «ερυθρόλευκων» πριν από το τζάμπολ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (13/10, 21:15) για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague δίχως τους Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Σακιέλ ΜακΚίσικ και Λουκ Σίκμα σε αντίθεση με τον Μουσταφά Φαλ που τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Όσον αφορά τον Ίγκνας Μπραζντέικις, ο νεοαποκτηθείς Λιθουανός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους» που διεκδικούν το 2/2 στη regular season έπειτα από τη νικηφόρα πρεμιέρα στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Οι Πειραιώτες έκαναν το καθιερωμένο τελετουργικό τους πριν από την είσοδό τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που είναι κατάμεστο, καλωσορίζοντας με... φατούρο τον Μπραζντέικις.

🥴😵😵‍💫 @_iggy_braz feeling dizzy at 📍 Peace & Friendship Stadium!



Let’s do this!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/he3xVqQks1